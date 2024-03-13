Минобороны: В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

В сводке военного ведомства уточняется, что противник при этом потерял до 250 военнослужащих и семь танков, , а также семь БМП «Bradley» производства США.

«Потери ВСУ составили... два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что диверсанты со стороны Украины попытались совершить прорыв в районе посёлка Тёткино Глушковского района, но безуспешно, сообщает RT.

