Минобороны: В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
Российские войска сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке военного ведомства уточняется, что противник при этом потерял до 250 военнослужащих и семь танков, , а также семь БМП «Bradley» производства США.
«Потери ВСУ составили... два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона», - добавили в министерстве.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что диверсанты со стороны Украины попытались совершить прорыв в районе посёлка Тёткино Глушковского района, но безуспешно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru