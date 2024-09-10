Тяжеловес с антенной Starlink: Российские военные нашли способ борьбы с «Бабой-Ягой»

Как добавил собеседник НСН, ключевая особенность БПЛА в антенне Starlink, которая существенно ускоряет обмен данными. Однако сам беспилотник довольно шумный, поэтому его используют чаще всего ночью.

«Он выполняет функции бомбардировщика, разведку и корректировку артиллерийского огня не ведет в силу больших габаритов, что является серьезным демаскирующим фактором. В основе дрона "Бабы-Яга" лежит большой грузоподъемный сельскохозяйственный мультироторный комплекс, задачей которого было внесение средств защиты или опрыскивание растений. С него сняли бак, форсунки для опрыскивания. Главное новшество - антенна Starlink на верхней части. Это позволяет получать данные очень быстро. Также минус в том, что системы Starlink используют фазированные антенные решетки, которые устойчивы к нашим комплексам радиоэлектронной борьбы. В силу больших размеров и шума винтов чаще всего такой беспилотник применяют ночью», - заключил он.

Ранее казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, уничтоживший шесть украинских беспилотников «Баба-Яга», рассказал «Радиоточке НСН», что для ликвидации подобных беспилотников стоит целиться в аккумулятор, именно эта часть представляет наибольшую уязвимость.

