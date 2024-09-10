Тяжеловес с антенной Starlink: Российские военные нашли способ борьбы с «Бабой-Ягой»
Шум винтов и большие размеры лишают ВСУ возможности использовать беспилотник типа «Баба-Яга» в дневное время, рассказал НСН Максим Кондратьев.
Беспилотник типа «Баба-Яга» устойчив к российским комплексам радиоэлектронной борьбы, однако заметные габариты делают его удачной мишенью для российских военных, сообщил в интервью НСН основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
«Вопрос уничтожения этого дрона со стрелкового оружия решается. Наши военные уничтожают подобные беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Над нашими позициями постоянно висит беспилотный комплекс, который днем осматривает пространство вокруг в видимом спектре, ночью в тепловизионном. Если обнаруживается "Баба-Яга", вылетает FPV-дрон для подавления. "Баба-Яга" - тяжеленький, неповоротливый беспилотник, летит достаточно медленно. Поэтому поразить его FPV-дроном вполне реально, это просто навык. В какой-то момент это станет обыденностью и инновационность "Бабы-Яги" сойдет на нет», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, ключевая особенность БПЛА в антенне Starlink, которая существенно ускоряет обмен данными. Однако сам беспилотник довольно шумный, поэтому его используют чаще всего ночью.
«Он выполняет функции бомбардировщика, разведку и корректировку артиллерийского огня не ведет в силу больших габаритов, что является серьезным демаскирующим фактором. В основе дрона "Бабы-Яга" лежит большой грузоподъемный сельскохозяйственный мультироторный комплекс, задачей которого было внесение средств защиты или опрыскивание растений. С него сняли бак, форсунки для опрыскивания. Главное новшество - антенна Starlink на верхней части. Это позволяет получать данные очень быстро. Также минус в том, что системы Starlink используют фазированные антенные решетки, которые устойчивы к нашим комплексам радиоэлектронной борьбы. В силу больших размеров и шума винтов чаще всего такой беспилотник применяют ночью», - заключил он.
Ранее казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, уничтоживший шесть украинских беспилотников «Баба-Яга», рассказал «Радиоточке НСН», что для ликвидации подобных беспилотников стоит целиться в аккумулятор, именно эта часть представляет наибольшую уязвимость.
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