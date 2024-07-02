Рогозин считает подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки

По его словам, Вооруженные силы Украины применяют дроны типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища и оттуда пытаются «заходить в тыл» российских позиций. Днем противник использует дроны для поджигания полей. По словам Рогозина, «враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах.

Он указал, что военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС на реке Днепр ВСУ колоссальна и еще не определена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

