Тульские десантники уничтожили опорник ВСУ на артемовском направлении

Как отметили в ведомстве, российские бойцы обнаружили опорник противника с личным составом в ходе разведки, военные передали координаты позиций ВСУ на пункт управления артиллерией.

«Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

В министерстве уточнили, что разведку, корректировку огня и объективный контроль поражения проводят с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что российские силы уничтожили мост через реку Мокрые Ялы на подконтрольной украинским войскам части Донецкой Народной Республики, отмечает телеканал «360».

