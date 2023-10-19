Тульские десантники уничтожили опорник ВСУ на артемовском направлении

Расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С «Нона» тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских войск на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ на аэродроме Лозовое

Как отметили в ведомстве, российские бойцы обнаружили опорник противника с личным составом в ходе разведки, военные передали координаты позиций ВСУ на пункт управления артиллерией.

«Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

В министерстве уточнили, что разведку, корректировку огня и объективный контроль поражения проводят с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что российские силы уничтожили мост через реку Мокрые Ялы на подконтрольной украинским войскам части Донецкой Народной Республики, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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