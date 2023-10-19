Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ на аэродроме Лозовое
Российские военные уничтожили украинский склад авиационных средств поражения в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — указали в ведомстве.
Кроме того, ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й мехбригады и 102-й бригады территориальной обороны противника в Донецкой народной республике и Запорожской области.
Также российские бойцы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Херсонском направлении, отмечает телеканал «360».
Между тем военные корреспонденты сообщили, что в районах Работина и Вербового продолжаются ожесточенные бои. Противник предпринимает попытки наступления, российские силы отражают их и контратакуют, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru