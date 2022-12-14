Белый дом не подтвердил готовность передать Украине ЗРК Patriot

Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, когда Белый дом будет готов говорить о деталях нового пакета помощи, то сделает это.

Белый дом: в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине

Washington Post со ссылкой на источники в администрации сообщал, что президент США Джо Байден может одобрить передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после доклада Пентагона о подготовке украинских войск к использованию оружия.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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