Белый дом не подтвердил готовность передать Украине ЗРК Patriot
Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.
По словам Кирби, когда Белый дом будет готов говорить о деталях нового пакета помощи, то сделает это.
Washington Post со ссылкой на источники в администрации сообщал, что президент США Джо Байден может одобрить передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после доклада Пентагона о подготовке украинских войск к использованию оружия.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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