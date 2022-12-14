Белый дом не подтвердил готовность передать Украине ЗРК Patriot

Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, когда Белый дом будет готов говорить о деталях нового пакета помощи, то сделает это.