Трамп: Россия получила преимущество, окружив 2,5 тысячи солдат ВСУ
Москва добилась преимущества на поле боя, сообщил Fox News американский президент Дональд Трамп.
По его словам, российские военные взяли в окружение около 2500 солдат, которые находятся в плотном кольце. Американский лидер указал, что «это нехорошо». «Мы хотим покончить с этим», — указал глава государства.
Также Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в конфликте вокруг Украины, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, «что было бы совершенно абсурдно».
Он подчеркнул, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, так как продолжающееся кровопролитие недопустимо.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru