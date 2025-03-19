Трамп: Россия получила преимущество, окружив 2,5 тысячи солдат ВСУ

По его словам, российские военные взяли в окружение около 2500 солдат, которые находятся в плотном кольце. Американский лидер указал, что «это нехорошо». «Мы хотим покончить с этим», — указал глава государства.

Также Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в конфликте вокруг Украины, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, «что было бы совершенно абсурдно».

Он подчеркнул, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, так как продолжающееся кровопролитие недопустимо.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

