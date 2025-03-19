Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой

По его словам, РФ и США в столовой, в меню — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами, парижский петух. «Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал политик.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Киев в рамках диалога Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании находится «в меню, а не за столом» переговоров.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

