Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в социальной сети X телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
По его словам, РФ и США в столовой, в меню — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами, парижский петух. «Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал политик.
Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Киев в рамках диалога Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании находится «в меню, а не за столом» переговоров.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru