Сальдо назвал вбросом сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки

Все российские военные в Новой Каховке и других пунктах дислокации на левом берегу Днепра остаются на месте, подчеркнул врио губернатора региона.

«Ложный вброс от Генштаба наших противников, думаю, вызван тем, что приезд Зеленского в Херсонскую область дал слабый пиар-эффект», - объяснил Сальдо.

Линия обороны по левом берегу Днепра в Херсонской области усилена в три раза, сообщил ранее врио губернатора. По его словам, дислоцированные в регионе российские военные дадут ВСУ жесткий отпор, передает НСН.

