Пригожин сравнил преступность бойцов ЧВК «Вагнер» и обычных заключенных
24 апреля 202318:40
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в своем-телеграм-канале сравнил бывших зеков, отработавших контракт в военной компании и вернувшихся домой с рядовыми заключенными, закончившими свой срок.
По его словам, преступность среди бойцов «Вагнера» в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3-7% в обычной ситуации.
«Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно»., - сказал Пригожин.
Ранее в Госдуме не поддержали отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru