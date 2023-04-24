Пригожин сравнил преступность бойцов ЧВК «Вагнер» и обычных заключенных

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в своем-телеграм-канале сравнил бывших зеков, отработавших контракт в военной компании и вернувшихся домой с рядовыми заключенными, закончившими свой срок.

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По его словам, преступность среди бойцов «Вагнера» в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3-7% в обычной ситуации.

«Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно»., - сказал Пригожин.

Ранее в Госдуме не поддержали отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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