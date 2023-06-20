«В интересах победы»: Военный аналитик поддержал призыв осужденных на службу
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что среди героев Донбасса есть люди с криминальным прошлым, которые прекрасно себя показали.
Принять осужденных на службу могут в интересах Минобороны и ЧВК «Вагнер», заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН. Он отметил, что бывшие преступники зачастую совершают героические подвиги.
Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени.
«В текущей ситуации могут принять на службу осужденных, если это нужно группе «Вагнер» или Минобороны. Кого угодно могут принять, если это в интересах победы. За всю историю человечества масса случаев, когда бывшие преступники прекрасно себя показывали. Среди героев Донбасса, легендарных ополченцев не так мало людей с криминальным прошлым, которые приняли решение защищать Донбасс, Крым и совершили героические подвиги. Прошлое человека не должно виснуть на нем гирей», - отметил Прохватилов.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал количество преступлений, которые совершили бывшие осужденные из числа бойцов группы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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