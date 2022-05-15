Телеканал «Звезда» разместил видео об операции по уничтожению десанта ВСУ на острове Змеиный

По данным телеканала, 24 спецназовца главного управления разведки украинского Минобороны были доставлены на остров Змеиный на трех десантно-штурмовых катерах.

Российские военнослужащие, находящиеся на острове, потопили все украинские катера с помощью ракетного вооружения. Диверсантам был отрезан путь к эвакуации на случай отступления, пишет Газета.ru.

Военные РФ в ходе боя смогли оттеснить украинских спецназовцев к воде и уничтожить их. Телеканал сообщает, что диверсанты были вооружены американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

ВСУ пытались штурмовать остров несколько раз - 7 и 8 мая, но безуспешно, отмечает RT.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал катастрофой для ВСУ попытку захватить остров Змеиный. По его словам, это уже привело к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВС Украины.

