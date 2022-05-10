Источник: атака на остров Змеиный была совершена по совету британских консультантов
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ об атаке на остров Змеиный по совету консультантов из Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Согласно данным источника, главком ВСУ Залужный и Генштаб Украины выступали против этой операции.
Российские Вооруженные силы с 7 мая отбили несколько попыток украинских силовиков захватить остров Змеиный. По данным Минобороны РФ, за период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета.
Змеиный имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- В беспорядках в Шри-Ланке погибли восемь человек
- Источник: атака на остров Змеиный была совершена по совету британских консультантов
- СМИ: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
- Путин назначил врио глав пяти регионов
- Казахстан и Турция подписали соглашения на $1 млрд
- Около 150 человек эвакуировали из здания в Екатеринбурге из-за пожара
- В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID в 50 странах
- СМИ назвали возможных будущих губернаторов Саратовской и Рязанской областей
- Деградация и кризис. Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей
- Украина объявила о прекращении транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru