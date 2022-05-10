Источник: атака на остров Змеиный была совершена по совету британских консультантов

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ об атаке на остров Змеиный по совету консультантов из Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно данным источника, главком ВСУ Залужный и Генштаб Украины выступали против этой операции.

Российские Вооруженные силы с 7 мая отбили несколько попыток украинских силовиков захватить остров Змеиный. По данным Минобороны РФ, за период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета.

Змеиный имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря.

