Конашенков назвал катастрофой для ВСУ попытку захватить остров Змеиный
Попытка Украины захватить остров Змеиный – катастрофа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
По его словам, это уже привело к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВС Украины. Также отмечается, что в битве за остров Киев потерял четыре самолета, десять вертолетов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.
На Змеином в результате провала операции Украины остаются 27 тел боевиков.
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ об атаке на остров Змеиный по совету консультантов из Британии.
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