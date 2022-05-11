Конашенков назвал катастрофой для ВСУ попытку захватить остров Змеиный

Попытка Украины захватить остров Змеиный – катастрофа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Российская армия сорвала несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

По его словам, это уже привело к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВС Украины. Также отмечается, что в битве за остров Киев потерял четыре самолета, десять вертолетов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

На Змеином в результате провала операции Украины остаются 27 тел боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ об атаке на остров Змеиный по совету консультантов из Британии.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаИгорь Конашенков
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