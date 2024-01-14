На Украине признали сложности в обслуживании истребителей F-16

По его словам, украинские военные летают на четырех типах самолетов, к которым может добавиться F-16

«Это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — заявил он во время эфира, запись которого выложена 12 января на YouTube-канале телекомпании.



Игнат считает, что Украине следует перейти на западные вертолеты и истребители. Он также отметил, что каждый тип самолета НАТО потребует дополнительной нагрузки, связанной с его обеспечением, обслуживанием, эксплуатацией.

Ранее Дания отложила отправку первых истребителей F-16 Украине на полгода. Об этом сообщила газета Berlingske со ссылкой на Министерство обороны страны.











