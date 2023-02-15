СМИ: Российский Ту-160М станет угрозой для НАТО

Новая модификация бомбардировщика России Ту-160М будет нести серьезную угрозу для Североатлантического альянса. Такое мнение выразил обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

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Он отметил, что Ту-160М является самым тяжелым бомбардировщик в мире, который может нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, а они, в свою очередь, могут уничтожать цели в отдаленных районах.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что НАТО не считает себя участником конфликта между Украиной и Россией. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что НАТО является враждебной России организацией. По его словам, альянс ежедневно это подтверждает, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТО
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