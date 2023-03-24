Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М

Чемезов назвал Ту-160М «визитной карточкой» стратегической авиации России. Он отметил, что эти ракетоносцы прекрасны внешне и грозны в бою.

На обновленный Ту-160 устанавливают новые системы навигации и связи, радиоэлектронное оборудование, а также двигатели НК-32-02.

Ранее сообщалось, что новая модификация бомбардировщика России Ту-160М будет нести серьезную угрозу для Североатлантического альянса.

