Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М
Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», увеличивает производство модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время рабочей поездки на завод, сообщило агентство РИА Новости.
Чемезов назвал Ту-160М «визитной карточкой» стратегической авиации России. Он отметил, что эти ракетоносцы прекрасны внешне и грозны в бою.
На обновленный Ту-160 устанавливают новые системы навигации и связи, радиоэлектронное оборудование, а также двигатели НК-32-02.
Ранее сообщалось, что новая модификация бомбардировщика России Ту-160М будет нести серьезную угрозу для Североатлантического альянса.
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