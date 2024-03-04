«Танк будущего»: Генерал Болдырев объяснил, почему «Армата» не нужна на СВО
Производство танка «Армата» обходится слишком дорого, к тому же танк Т-90 ничем ему не уступает, сказал НСН Владимир Болдырев.
Танк Т-14 «Армата» можно назвать танком будущего, тратить огромные деньги на его использование и производство в условиях СВО нецелесообразно. Об этом НСН заявил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью агентству РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90. Болдырев поддержал решение не использовать «Армату» в зоне спецоперации.
«Пределов совершенствованию оружия нет, оно необходимо, но “Армата” — это танк будущего. Использовать его сейчас, тратить огромные деньги на производство и использование этого танка нет необходимости. Тем более, что у нас есть танки Т-90, Т-80 и Т-72. Т-80 и Т-72 равноценны тем же Leopard и Abrams, Т-90 превосходят их. Производство “Арматы” нецелесообразно по двумя причинам. Во-первых, результаты применения вряд ли будут значительно превосходить результаты того же Т-90. Во-вторых, это слишком дорого — “Армата” напичкана дорогостоящей электроникой, системами наведения, огня, наблюдения. Броня и система защиты также обходятся недешево», — сказал Болдырев.
Ранее «Уралвагонзавод» передал Минобороны России новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
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