«Танк будущего»: Генерал Болдырев объяснил, почему «Армата» не нужна на СВО

Танк Т-14 «Армата» можно назвать танком будущего, тратить огромные деньги на его использование и производство в условиях СВО нецелесообразно. Об этом НСН заявил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью агентству РИА Новости, что новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90. Болдырев поддержал решение не использовать «Армату» в зоне спецоперации.