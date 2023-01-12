«Уралвагонзавод» передал Минобороны новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Уралвагонзавод передал министерству обороны России новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Ростеха».
Таким образом, успешно выполнен очередной контракт на поставку эотй бронетехники оборонному ведомству. Как подчеркнули в компании, производственные конвейеры в Нижнем Тагиле функционируют круглосуточно. Коллектив предпринимает все возможные усилия для успешной реализации задач государственной важности.
На Т-90М установлена новая башня, оснащённая системой управления огнём «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Танк оснащён новым автоматом заряжания, улучшены возможности командира по поиску целей и управлению огнём. Бронемашина имеет модульную динамическую защиту третьего поколения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшем октябре в зоне проведения спецоперации на Украине в ЛНР был впервые замечен новейший российский танк Т-14 «Армата».
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