Алаудинов заявил, что ВСУ заняли детдом и сделали из детей щит
20 августа 202402:01
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что Вооруженные силы Украины использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как живой щит.
Он обвинил Киев в использовании детей и рассказал, что противник нашел детдом и заняли в нем первый этаж. «Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — отметил Алаудинов.
Ранее генерал-майор рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов заявил, что ВСУ заняли детдом и сделали из детей щит
- Бессараб высказалась об идее запретить мигрантам переезжать в РФ с семьями
- Алаудинов рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями
- Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины
- Букмекеры спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах
- Зеленский: Атака на Курскую область началась из-за промедления Запада
- Израиль сообщил о ликвидации полевого командира ракетных сил «Хезболлах»
- Центрбанк предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»
- При обстреле ВСУ Маломихайловки Белгородской области пострадал мужчина
- МИД попросил Турцию не поставлять оружие на Украину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru