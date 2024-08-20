Алаудинов заявил, что ВСУ заняли детдом и сделали из детей щит

Он обвинил Киев в использовании детей и рассказал, что противник нашел детдом и заняли в нем первый этаж. «Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — отметил Алаудинов.

Ранее генерал-майор рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

