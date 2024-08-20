Алаудинов заявил, что ВСУ заняли детдом и сделали из детей щит

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что Вооруженные силы Украины использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как живой щит.

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Он обвинил Киев в использовании детей и рассказал, что противник нашел детдом и заняли в нем первый этаж. «Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — отметил Алаудинов.

Ранее генерал-майор рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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