«Сыграет судьбоносную роль»: назван главный козырь армии РФ на Украине
Сербское издание «Политика» назвало российское оружие, способное сыграть решающую роль в конфликте на Украине.
Журналисты считают таким оружием планирующие авиационные бомбы. Издание полагает, что такие боеприпасы «сыграют судьбоносную роль» в украинском конфликте.
Отмечается, что бомбы переделаны из старых советских образцов и способны лететь после сброса десятки километров. Противовоздушные силы Украины не располагают возможностями для их перехвата, подчеркнули журналисты.
Группировка российской армии «Восток» 1 июня нанесла удар по командному пункту ВСУ на Запорожском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru