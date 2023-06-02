«Сыграет судьбоносную роль»: назван главный козырь армии РФ на Украине

Сербское издание «Политика» назвало российское оружие, способное сыграть решающую роль в конфликте на Украине.

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Журналисты считают таким оружием планирующие авиационные бомбы. Издание полагает, что такие боеприпасы «сыграют судьбоносную роль» в украинском конфликте.

Отмечается, что бомбы переделаны из старых советских образцов и способны лететь после сброса десятки километров. Противовоздушные силы Украины не располагают возможностями для их перехвата, подчеркнули журналисты.

Группировка российской армии «Восток» 1 июня нанесла удар по командному пункту ВСУ на Запорожском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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