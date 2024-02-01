Суд в Забайкалье дал военнослужащему два года за отказ участвовать в СВО

Борзинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему два года и три месяца в колонии-поселении за отказ участия в военной операции на Украине.

Как сообщает пресс-служба Второго восточного окружного военного суда, Сергея Волокитина признали виновным в «неисполнении приказа в форме неповиновения».