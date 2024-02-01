Суд в Забайкалье дал военнослужащему два года за отказ участвовать в СВО

Борзинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему два года и три месяца в колонии-поселении за отказ участия в военной операции на Украине.

Как сообщает пресс-служба Второго восточного окружного военного суда, Сергея Волокитина признали виновным в «неисполнении приказа в форме неповиновения».

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Военнослужащий, как отмечается в сообщении, «не имея каких-либо препятствий», отказался от «убытия в служебную командировку для участия в боевых действиях, несмотря на боевое распоряжение командира воинской части».

Суд вынес приговор 19 января, на данный момент в законную силу он не вступил.

Ранее суд в России впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО.


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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияСудЗабайкалье

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