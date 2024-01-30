Пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 года колонии за фейки об армии

По данным СМИ, пенсионерка разместила в соцсетях посты со сведениями о количестве погибших российских военнослужащих, а также «эмоциональный видеоролик».

Шахтинский городской суд признал 72-летнюю Майбороду виновной в публичном распространении фейков о российской армии и в публичных призывах к экстремистской деятельности.

«Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на ... 3 года», — отмечается в сообщении.

Осужденную заключили под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, напоминает RT.

