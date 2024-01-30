Пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 года колонии за фейки об армии

Пенсионерку из Ростовской области Евгению Майбороду (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 5,5 года заключения за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

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По данным СМИ, пенсионерка разместила в соцсетях посты со сведениями о количестве погибших российских военнослужащих, а также «эмоциональный видеоролик».

Шахтинский городской суд признал 72-летнюю Майбороду виновной в публичном распространении фейков о российской армии и в публичных призывах к экстремистской деятельности.

«Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на ... 3 года», — отмечается в сообщении.

Осужденную заключили под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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