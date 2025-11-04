Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций

Также об этом в эфире Bloomberg TV заявил Торбьорн Торнквист - глава энергетической группы Gunvor, которая намерена приобрести указанные активы российской компании.

По его словам, никакого возврата не предусмотрено даже в случае отмены введённых против «Лукойла» санкций.

«Это станет полным разрывом, как только сделка будет заключена — всё», — заключил Торнквист.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

