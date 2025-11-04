Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций
Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» не предусматривает обратного выкупа. Об этом газете The Wall Street Journal заявил представитель нефтетрейдера Gunvor Group Ltd Сет Пьетрас.
Также об этом в эфире Bloomberg TV заявил Торбьорн Торнквист - глава энергетической группы Gunvor, которая намерена приобрести указанные активы российской компании.
По его словам, никакого возврата не предусмотрено даже в случае отмены введённых против «Лукойла» санкций.
«Это станет полным разрывом, как только сделка будет заключена — всё», — заключил Торнквист.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
