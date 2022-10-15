Стремоусов заявил о попытке наступления Украины в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательной операции в Херсонской области. Об этом рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Одно из направлений наступления противника - дорога Дудчаны-Берислав», — заявил он в своем Telegram-канале.
В планах ВСУ – закрепиться на правом берегу Днепра.
Стремоусов призвал жителей правобережной части региона обратиться на горячую линию, «забрать детей и отправить их на отдых».
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет.
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