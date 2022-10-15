Стремоусов заявил о попытке наступления Украины в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательной операции в Херсонской области. Об этом рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ

«Одно из направлений наступления противника - дорога Дудчаны-Берислав», — заявил он в своем Telegram-канале.

В планах ВСУ – закрепиться на правом берегу Днепра.

Стремоусов призвал жителей правобережной части региона обратиться на горячую линию, «забрать детей и отправить их на отдых».

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВСУРоссияХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры