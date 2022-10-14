Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ

Чиновник подчеркнул, что обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирных граждан.

«Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории ... администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Замглавы администрации предложил местным жителям обратиться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в РФ, где можно узнать «алгоритм действий по возможности выезда».

