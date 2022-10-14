Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области
Все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, за последние четыре дня украинские войска предпринимали попытки прорваться небольшими мобильными силами. Сальдо отметил, что никаких успешных продвижений ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет.
Ранее власти Херсонской области призвали местных жителей покинуть регион в целях безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области
- Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто
- Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
- Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур
- Эрдоган: Международный газовый хаб создадут в Турции в кратчайшие сроки
- Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев
- Анджелина Джоли: Алкоголь навредил нашей семье
- Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»
- Лукашенко заявил о введении «режима повышенной террористической опасности» в Белоруссии
- Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru