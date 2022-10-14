Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области

Все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

В Херсонской области предотвратили теракт

По его словам, за последние четыре дня украинские войска предпринимали попытки прорваться небольшими мобильными силами. Сальдо отметил, что никаких успешных продвижений ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет.

Ранее власти Херсонской области призвали местных жителей покинуть регион в целях безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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