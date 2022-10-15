Стремоусов: У ВСУ - полный провал наступления в Херсонской области
По данным замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалилось. Российские военные отбили атаку.
«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram-канале.
В частности, он отметил и неудачу ВСУ при попытке совершить прорыва на Бериславском направлении.
Стремоусов обратился к жителям правобережной части Херсонской области с призывом покинуть линии боевого соприкосновения.
Ранее в эфире «Соловьёв LIVE» он заявил, что в Херсонской области началась активная фаза наступления ВСУ.
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