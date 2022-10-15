Стремоусов: У ВСУ - полный провал наступления в Херсонской области

«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

В частности, он отметил и неудачу ВСУ при попытке совершить прорыва на Бериславском направлении.

Стремоусов обратился к жителям правобережной части Херсонской области с призывом покинуть линии боевого соприкосновения.

Ранее в эфире «Соловьёв LIVE» он заявил, что в Херсонской области началась активная фаза наступления ВСУ.

