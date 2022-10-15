Российские военные предотвратили десант ВСУ в районе ЗАЭС
Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку речного десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 октября.
Также ВС РФ предотвратили переправа тактической группы противника через реку Оскол в районе Двуречного Харьковской области. Благодаря этому было уничтожено более 30 украинских военных, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.
«В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами», — сообщается в Telegram-канале военного ведомства РФ.
По данным Минобороны России, ВСУ за минувшие сутки не предпринимали наступательных действий на купянском направлении. При этом в Херсонской области в районе трех населенных пунктов отражены атаки украинской армии.
Ранее заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся к наступательной операции в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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