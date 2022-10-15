Российские военные предотвратили десант ВСУ в районе ЗАЭС

Также ВС РФ предотвратили переправа тактической группы противника через реку Оскол в районе Двуречного Харьковской области. Благодаря этому было уничтожено более 30 украинских военных, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

«В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами», — сообщается в Telegram-канале военного ведомства РФ.

По данным Минобороны России, ВСУ за минувшие сутки не предпринимали наступательных действий на купянском направлении. При этом в Херсонской области в районе трех населенных пунктов отражены атаки украинской армии.

Ранее заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся к наступательной операции в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

