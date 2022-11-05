Стремоусов рассказал о работе реактивной артиллерии на Херсонском направлении

«Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО как входящие, так и исходящие», — написал он в своем Telegram-канале.

Стремоусов отметил, что подобная активность ранее не была зафиксирована, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

