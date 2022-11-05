Стремоусов рассказал о работе реактивной артиллерии на Херсонском направлении
5 ноября 202214:24
На Херсонском направлении задействована реактивная артиллерия. О ее работе сообщает заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО как входящие, так и исходящие», — написал он в своем Telegram-канале.
Стремоусов отметил, что подобная активность ранее не была зафиксирована, сообщает RT.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru