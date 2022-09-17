Стремоусов рассказал о нежелании украинских военных из российского плена вернуться в ряды ВСУ
Украинские военные, оказавшиеся в российском плену после боев на границе Херсонской области, рады, что спаслись, оказавшись в плену. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
«Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение», — отметил Стремоусов.
По его словам, украинских военнослужащих «заставляют идти в атаку, использовав как живой щит и пушечное мясо».
В сообщении говорится, что боевики Киева «радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь».
Стремоусов также заявил, что в ВСУ часты случаи расстрела бойцов, которые отказываются воевать.
Ранее он также рассказал, что часть украинских войск, которая принимала участие в контрнаступлении на Херсонскую область, была взята в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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