Стремоусов рассказал о нежелании украинских военных из российского плена вернуться в ряды ВСУ

«Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение», — отметил Стремоусов.

По его словам, украинских военнослужащих «заставляют идти в атаку, использовав как живой щит и пушечное мясо».

В сообщении говорится, что боевики Киева «радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь».

Стремоусов также заявил, что в ВСУ часты случаи расстрела бойцов, которые отказываются воевать.

Ранее он также рассказал, что часть украинских войск, которая принимала участие в контрнаступлении на Херсонскую область, была взята в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

