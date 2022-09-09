Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников наступления ВСУ

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Число пленных не уточняется, пишет РИА ФАН.

По словам Стремоусова, ВСУ «с момента начала так называемого контрнаступления» в конце августа потеряли более трех тысяч человек. Замглавы ВГА добавил, что распиаренное контрнаступление оказалось «утопией и самоубийством».

Украинские силовики начали предпринимать попытки контрнаступления в последние дни августа. По данным Минобороны РФ, российские военные отбивают эти попытки, противник несет большие потери.

Ранее постпред РФ в ООН Василия Небензя заявил, что ни о каком прорыве украинской армии речи не идет, ВСУ удалось взять несколько населенных пунктов на периферии. Дипломат подчеркнул, что киевский режим лишь пытался создать видимость того, что Украина может наступать, пишет Ura.ru.

