Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Украинская Верховная Рада постановила признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке

По его словам, за такое решение отдали голоса 333 депутата Верховной Рады.

Также Рада приняла постановление о признании ЧВК России террористическими организациями.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал украинского лидера Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом сообщило агентство НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВерховная РадаЧВК "Вагнер"
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