Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
Украинская Верховная Рада постановила признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, за такое решение отдали голоса 333 депутата Верховной Рады.
Также Рада приняла постановление о признании ЧВК России террористическими организациями.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал украинского лидера Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru