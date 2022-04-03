Столтенберг: Десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против российских сил», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

По его данным, ВС Украины по численности, оснащению и подготовке лучше, чем когда-либо в прошлом.

При этом Столтенберг отказался отвечать на вопрос, планируют ли союзники по НАТО направлять на Украину танки советского производства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поставлять Украине оружие до тех пор, пока Киев будет в нем нуждаться. Об этом он сообщил в Брюсселе в четверг в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции.

