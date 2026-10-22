Песков: Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями РФ по Украине

Президент РФ Владимир Путин не передавал спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу никаких документов, содержащих предложения Москвы по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он также отметил, что Кремль не намерен раскрывать подробности предложений по Украине, которые Уиткофф привёз на встречу с Путиным в Санкт-Петербурге.

«Посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить», - заключил Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что дело идёт к завершению украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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