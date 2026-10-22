«В первую очередь садовую технику и инвентарь нужно убрать в надежные места — например, в гараж или сарай, оборудованный замками. Проверьте, закрыты ли форточки и окна, оцените исправность засовов и замков, а также общее состояние дверей. Собственнику очень важно следить за техническим состоянием и укрепленностью жилища — это поможет уберечь имущество. Заранее продумайте установку охранного комплекса с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны», — рассказал он.

В Московской области за январь — август 2026 года зафиксировано 329 случаев краж со взломом — это на 31,5% ниже, чем за те же восемь месяцев годом ранее (данные прокуратуры региона). В то же время количество краж без проникновения в жилье увеличилось на 12,4%. Традиционно всплеск хищений на дачах наблюдается в конце осени и зимой: в это время хозяева перебираются в городские квартиры и оставляют загородные дома без присмотра.

Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что участились попытки краж из магазинов и гипермаркетов, а ограбить квартиру или частный дом стало еще сложнее.

