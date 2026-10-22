Россиянам дали совет по защите дач от воров в зимний период
Все замки в частном доме должны быть исправны, двери — в хорошем состоянии, а садовая техника убрана в защищенный сарай, заявил НСН Алексей Коротков.
Уезжая с дачи и оставляя ее на зимовку, очень важно соблюсти ряд правил, чтобы уберечь свое имущество от краж и взломов. Об этих правилах в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.
«В первую очередь садовую технику и инвентарь нужно убрать в надежные места — например, в гараж или сарай, оборудованный замками. Проверьте, закрыты ли форточки и окна, оцените исправность засовов и замков, а также общее состояние дверей. Собственнику очень важно следить за техническим состоянием и укрепленностью жилища — это поможет уберечь имущество. Заранее продумайте установку охранного комплекса с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны», — рассказал он.
В Московской области за январь — август 2026 года зафиксировано 329 случаев краж со взломом — это на 31,5% ниже, чем за те же восемь месяцев годом ранее (данные прокуратуры региона). В то же время количество краж без проникновения в жилье увеличилось на 12,4%. Традиционно всплеск хищений на дачах наблюдается в конце осени и зимой: в это время хозяева перебираются в городские квартиры и оставляют загородные дома без присмотра.
Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что участились попытки краж из магазинов и гипермаркетов, а ограбить квартиру или частный дом стало еще сложнее.
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