В Росгвардии заявили о всплеске краж в торговых объектах
Алексей Коротков рассказал в пресс-центре НСН, что злоумышленники в основном пытаются украсть продукты питания и какие-то бытовые мелочи.
Участились попытки краж из магазинов и гипермаркетов, а ограбить квартиру или частный дом стало еще сложнее. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.
«За текущий год зафиксировано множество попыток хищений с охраняемых объектов — таких как гипермаркеты, супермаркеты и небольшие магазины. При своевременном нажатии тревожной кнопки экипаж оперативно прибывал на место и задерживал злоумышленника. Да, кражи с охраняемых объектов действительно участились: похищают в том числе продукты питания и мелкие предметы, которые преступник успевает заметить. При этом в целом отмечается тенденция к снижению числа краж и проникновений в квартиры. Граждане стали внимательнее относиться к сохранности своего имущества и жилых помещений и не пренебрегают установкой охранного комплекса. Поэтому при попытках краж с охраняемых объектов и квартир мы своевременно пресекаем противоправные действия. Что касается загородных домов, не находящихся под охраной, за ними могут присматривать соседи, однако и там случаются мелкие хищения — например, садового инвентаря или небольшой техники. Эти направления мы также отрабатываем», — рассказал он.
Ранее Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что с маршрутов патрулирования за 2026 год в дежурную часть МВД вневедомственной охраной были доставлены более 43 тысяч граждан за административные правонарушения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Росгвардии рассказали, как быстро оперативные группы приедут на вызов
- Дачникам объяснили, как подготовить сад и огород к зиме
- В России объяснили первое в истории заражение человека вирусом Шамонда
- Стабильность и престиж: В Росгвардии раскрыли, чем служба привлекает молодежь
- Вопреки политике: Бутман назвал причину успеха российского джаза в Азии
- Песков: Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями РФ по Украине
- Россиянам дали совет по защите дач от воров в зимний период
- В Росгвардии предупредили, что фото из отпуска могут стать наводкой для воров
- В Госдуме оценили слова Кушнера о шансе достичь устойчивого мира на Украине
- В Росгвардии заявили о всплеске краж в торговых объектах