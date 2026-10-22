В Росгвардии заявили о всплеске краж в торговых объектах

Алексей Коротков рассказал в пресс-центре НСН, что злоумышленники в основном пытаются украсть продукты питания и какие-то бытовые мелочи.

Участились попытки краж из магазинов и гипермаркетов, а ограбить квартиру или частный дом стало еще сложнее. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.

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«За текущий год зафиксировано множество попыток хищений с охраняемых объектов — таких как гипермаркеты, супермаркеты и небольшие магазины. При своевременном нажатии тревожной кнопки экипаж оперативно прибывал на место и задерживал злоумышленника. Да, кражи с охраняемых объектов действительно участились: похищают в том числе продукты питания и мелкие предметы, которые преступник успевает заметить. При этом в целом отмечается тенденция к снижению числа краж и проникновений в квартиры. Граждане стали внимательнее относиться к сохранности своего имущества и жилых помещений и не пренебрегают установкой охранного комплекса. Поэтому при попытках краж с охраняемых объектов и квартир мы своевременно пресекаем противоправные действия. Что касается загородных домов, не находящихся под охраной, за ними могут присматривать соседи, однако и там случаются мелкие хищения — например, садового инвентаря или небольшой техники. Эти направления мы также отрабатываем», — рассказал он.

Ранее Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что с маршрутов патрулирования за 2026 год в дежурную часть МВД вневедомственной охраной были доставлены более 43 тысяч граждан за административные правонарушения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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