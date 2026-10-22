В Госдуме оценили слова Кушнера о шансе достичь устойчивого мира на Украине

Она напомнила, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф передал президенту «некие документы, которые содержали предложения из Осло» после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Журовой, надежды Кушнера могут говорить о том, что Владимир Путин «в каких-то моментах согласился», или, наоборот, американская сторона «в каких-то моментах согласилась с ним».

«Здесь пока только слова от Кушнера и Уиткоффа, что большой прогресс. В их случае сейчас надо обязательно об этом говорить в части выборной кампании республиканцев», — заключила депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Южной Каролине перед своими сторонниками, заявил о скорых переменах в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».