В Госдуме оценили слова Кушнера о шансе достичь устойчивого мира на Украине

Если у американского переговорщика Джареда Кушнера есть надежды на прогресс в переговорах по Украине, то это может означать, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным могло быть достигнуто согласие по какому-то из вопросов. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

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Она напомнила, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф передал президенту «некие документы, которые содержали предложения из Осло» после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Журовой, надежды Кушнера могут говорить о том, что Владимир Путин «в каких-то моментах согласился», или, наоборот, американская сторона «в каких-то моментах согласилась с ним».

«Здесь пока только слова от Кушнера и Уиткоффа, что большой прогресс. В их случае сейчас надо обязательно об этом говорить в части выборной кампании республиканцев», — заключила депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Южной Каролине перед своими сторонниками, заявил о скорых переменах в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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