Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны», сообщает пресс-служба Белого дома.
Он напомнил, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году, и выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.
«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году», — заключил Байден.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас самое неподходящее время для новых переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), пишут «Известия».
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