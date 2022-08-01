Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

Он напомнил, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году, и выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.

«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году», — заключил Байден.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас самое неподходящее время для новых переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), пишут «Известия».