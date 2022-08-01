Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны», сообщает пресс-служба Белого дома.

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Он напомнил, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году, и выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.

«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году», — заключил Байден.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас самое неподходящее время для новых переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеРоссияСШАДжо Байден
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