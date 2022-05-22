Командующий РВСН: ракета «Сармат» может пролететь через Северный и Южный полюсы
Российская ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.
По его словам, менять направление полета можно за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.
Отмечается, что также имеются возможности и других траекторий, с точки зрения возможности вывода в космическое пространство. Каракаев считает, что навряд ли получится в ближайшее время создать средства для перехвата данной ракеты.
По его словам, «Сармат» возможно оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская ракета «Сармат» способна уничтожить половину берегу континента, который «может не понравиться российским властям своей агрессивной политикой».
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