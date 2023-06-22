Старший прапорщик ВС России спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Старший прапорщик группировки войск «Восток» Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от обстрела со стороны ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

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На одном из участков движущуюся колонну автомобилей обеспечения обстреляли из минометов, отмечает РЕН ТВ. Иванов обнаружил в небе украинский беспилотник, проводивший корректировку огня. Российские военные по приказу укрыли технику в ближайшей лесополосе.

«Военнослужащие взвода под руководством прапорщика ... сбили беспилотник ... огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел», — отметил Чехов.

Начальник пресс-центра добавил, что благодаря действиям Иванова техника не получила повреждений, военнослужащие остались живы и продолжили выполнять боевые задачи, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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