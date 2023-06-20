Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard
Военнослужащий Андрей Кравцов, получил учреждённую фондом предпринимателей «Забота Сибири» денежную премию в размере одного млн рублей за уничтожение танка Leopard, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что сертификат на выплату денежных средств солдату, который в настоящее время находится в военном госпитале имени Вишневского, вручил сенатор Совета Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом», - указал он.
В Минобороны добавили, что с начала проведения спецоперации премии за личное уничтожение или захват военной техники противника получили уже более десяти тысяч военнослужащих.
Ранее министр труда и соцзащиты населения Забайкалья Дмитрий Семенов заявил, что в целях безопасности личные данные участников СВО, которые захватят или уничтожат западные танки, будут засекречены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ считают, что зерновая сделка завершится 18 июля
- Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard
- Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
- Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни
- Госдума ввела наказание за незаконное использование иностранных мессенджеров
- Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС
- Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru