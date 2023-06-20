Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard

В сообщении говорится, что сертификат на выплату денежных средств солдату, который в настоящее время находится в военном госпитале имени Вишневского, вручил сенатор Совета Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом», - указал он.

В Минобороны добавили, что с начала проведения спецоперации премии за личное уничтожение или захват военной техники противника получили уже более десяти тысяч военнослужащих.

Ранее министр труда и соцзащиты населения Забайкалья Дмитрий Семенов заявил, что в целях безопасности личные данные участников СВО, которые захватят или уничтожат западные танки, будут засекречены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

