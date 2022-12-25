Стало известно о смерти экс-главы Сухопутных войск ВС России Маслова
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов умер на 70 году жизни. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», передает ТАСС.
«Сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Фёдорович Маслов», — говорится в сообщении.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале сообщил о смерти первого учёного-геолога республики, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки региона Калин-оол Сереевича Кужугета.
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