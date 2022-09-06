Рогов опроверг смерть коменданта Бердянска

Информация о смерти коменданта Бердянска Запорожской области Артёма Бардина не соответствует действительности. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

Ранее неизвестные взорвали автомобиль коменданта Бердянска Запорожской области Артём Бардина. Сообщалось, что его госпитализировали в тяжелом состоянии и он умер в больнице.

По словам Рогова, врачи все еще борются за жизнь Бардина.

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