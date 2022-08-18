Умер дядя министра обороны РФ Сергея Шойгу

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале сообщил о смерти первого учёного-геолога республики, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки региона Калин-оол Сереевича Кужугета.

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По его словам, Калин-оол Сереевич прожил яркую и достойную жизнь, участвовал в работах по расширению и прогнозированию минерально-сырьевого потенциала Тувы, организовал подготовку в республике специалистов по горному делу и геологии, руководил Кызылским политехническим техникумом, министерством природных ресурсов Тувы.

В пресс-службе правительства Тувы отметили, что Кужугет приходится дядей министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Калин-оола Сереевича больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, ученики... Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке. Выражаю глубокие соболезнования семье Кужугет, Шойгу, всем родным, близким», - написал Ховалыг.

Ранее 69-м году жизни умерла депутат Госдумы, заслуженный врач России и старшая сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу, сообщает RT.

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