ВСУ обстреляли Донецк РСЗО HIMARS
Войска Украины утром 16 октября обстреляли Ворошиловский район Донецка, по которому было выпущено три ракеты из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Обстрелам подверглись населенный пункт Курахово и город Донецк. Также ВСУ обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив около 15 снарядов калибра 155 мм, который применяет НАТО.
По предварительным данным, одна из ракет HIMARS попала в здание городской администрации, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
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