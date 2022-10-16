ВСУ обстреляли Донецк РСЗО HIMARS

Обстрелам подверглись населенный пункт Курахово и город Донецк. Также ВСУ обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив около 15 снарядов калибра 155 мм, который применяет НАТО.

По предварительным данным, одна из ракет HIMARS попала в здание городской администрации, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

