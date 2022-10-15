В Москве заочно арестован командир ВСУ после обстрелов мирных жителей Донбасса

Объявлен в розыск и заочно арестован в Москве командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Котлик. Вердикт вынесен из-за обстрелов мирных жителей в Донбассе, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы 15 октября.

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Котлику вменяют в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

«[Обвиняемому] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск», — отмечается в публикации.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстановка на краснолиманском направлении стабилизируется. Как отметил политик, на эту территорию стягивается подкрепление, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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