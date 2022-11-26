Стало известно о ликвидации украинского боевика Сидорко под Артемовском
Украинский боевик Дмитро Сидорко (позывной Sunset) ликвидирован на артемовском направлении российскими военными. Сидорко является одним из ярких приверженцев идей неонацизма на Украине, сообщает издание «Русская весна».
Неонацистских взглядов он начал придерживаться в школе. Когда началась специальная военная операция РФ на Украине, в феврале 2022 года он добровольцев отправился в зону боевых действий.
О его участии в военной кампании Киева против одразделений Донецкой народной республики до начала специальной военной операции не сообщается.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стала частью процессов возрождения неонацизма. Об этом он рассказал в интервью для «Нацизм под следствием» на примере позиции президента Франции Эммануэля Макрона о политической модели устройства Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- СМИ: Россия готовится к военному противостоянию в Арктике
- Стало известно о ликвидации украинского боевика Сидорко под Артемовском
- На Украине в субботу объявили воздушную тревогу
- Лавров назвал Европу частью процессов возрождения неонацизма и пообещал освободить от него украинцев
- Уколоться и забыть. Врачи советуют способ профилактики против свиного гриппа
- Бельгия заявила о новых поставка оружия Украине
- Кинорежиссер Алла Сурикова опровергла появившуюся информацию о госпитализации с ковидом
- Захарова: НАТО вскоре не сможет «обнаружить» Зеленского
- В России госпитализировали 1 321 человек с коронавирусом за сутки
- Мурашко прогнозирует быстрое распространение свиного гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru