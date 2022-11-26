Стало известно о ликвидации украинского боевика Сидорко под Артемовском

Украинский боевик Дмитро Сидорко (позывной Sunset) ликвидирован на артемовском направлении российскими военными. Сидорко является одним из ярких приверженцев идей неонацизма на Украине, сообщает издание «Русская весна».

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Неонацистских взглядов он начал придерживаться в школе. Когда началась специальная военная операция РФ на Украине, в феврале 2022 года он добровольцев отправился в зону боевых действий.

О его участии в военной кампании Киева против одразделений Донецкой народной республики до начала специальной военной операции не сообщается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стала частью процессов возрождения неонацизма. Об этом он рассказал в интервью для «Нацизм под следствием» на примере позиции президента Франции Эммануэля Макрона о политической модели устройства Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмВСУБоевикиЛиквидацияУкраина
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