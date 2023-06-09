Пушилин: Освобождение Марьинки не должно затянуться

Освобождение Марьинки не затянется после дополнительной переброски чеченских подразделений, считает врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

Пушилин заявил о серьезном продвижении «Ахмата» в Марьинке

«Я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины», — напомнил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что в городе выстроен серьезный укрепрайон, и украинские войска постоянно перебрасывают резервы, поэтому освобождение Марьинки «затянулось». Пушилин высказал мнение, что ситуация изменится, так как на этот участок направили «обстрелянных» и мотивированных чеченских бойцов.

По словам политика, самая важная задача — отодвигать ВСУ от Донецка, пишет Ura.ru.

«Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы ... Петровского, Кировского районов», — заключил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин призвал отодвинуть украинские силы как минимум на 500 километров от границ новых регионов и начать освобождать всю территорию Украины, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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