Стали известны цели визита Путина в штаб группировки вовйск СВО

Он подчеркнул, что Владимир Путин всегда все контролировал и направлял - ни одно серьезное мероприятие на линии соприкосновения не проходило без его управления.

«В его появлении в штабе объединенной группировки нет ничего необычного, так и должно быть. Президент должен быть среди своих генералов, вместе с ними обсуждать текущие вопросы и принимать решения… То, что Путин там был, также говорит о том, что мы не собираемся приостанавливать специальную военную операцию и будем продолжать двигаться к намеченным целям. Президент определил основные направления этой операции и ее рубежи. Думаю, в ходе встречи были подняты вопросы, что необходимо поставить на фронт, чего не хватает, какие основные проблемы существуют на сегодняшний день», — заявил аналитик.

По словам военного эксперта, выводы американского издания The New York Times о начале наступления России в зоне СВО в связи с визитом Владимира Путина в Объединенный штаб всех родов войск не верны.

«Мы обязательно будем наступать после Нового года. Это очевидно. И визит Путина в штаб группировки здесь ни при чем», - сказал Литовкин.

Он отметил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области ещё не полностью освобождены от националистов, отмечает RT.

Ранее, 16 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Об этом заявило Министерство обороны России.